"Вкусно - и точка" представит аналоги "Биг мак" и "Хэппи мил"

"Вкусно - и точка" в ближайшее время представит аналоги "Биг мак" и "Хэппи мил", бывших в меню McDonald’s, а также обновленную упаковку блюд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ТАСС ТАСС

"Компании удалось практически полностью восстановить ассортимент блюд, которые так полюбились гостям: в меню постепенно возвращается картошка фри, а аналоги "Биг мак" и "Хэппи мил" будут представлены в ближайшее время", - рассказали в компании.

"Мы продолжаем работу над новым брендингом: недавно в некоторых предприятиях уже появились новые вывески, а совсем скоро мы представим и обновленную упаковку наших блюд", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании Олега Пароева.

В компании отмечают, что за первые два месяца работы сети на 35% выросли продажи линейки бургеров гранд, наггетсов, а также гамбургеров, чизбургеров и чикенбургеров.