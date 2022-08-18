Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса, добавив в них два новых препарата. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что в список добавлены "Ингавирин" и комбинация препаратов нирматрелвира и ритонавира, известная под марками "Миробивир" и "Скайвира".

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее.