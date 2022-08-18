Рассекречены данные о героях экипажа «Уральских авиалиний»

Росавиация рассекретила документы о причинах инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который посадили на кукурузном поле в 2019 году и тем самым спасли сотни пассажиров. Соответствующий документ был опубликован в социальных сетях.

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«[Во время инцидента был зафиксирован] рост психоэмоционального напряжения членов экипажа и, как следствие, временная дезорганизация их дальнейших действий <…> в том числе пропуск операции по уборке шасси», — говорится в документе, опубликованном telegram-каналом «Авиационная антресоль». Кроме этого, одной их причин инцидента считается столкновение со стаей чаек-хохотуний.

В отчете говорится, что птицы повредили оба двигателя самолета, из-за чего полет нельзя было продолжать. Во время аварии пилоты слышали хлопки, свидетельствующие о проблемах с системами самолета.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Росавиации. Ответа на момент публикации не поступало.