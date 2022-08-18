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1 час назад

Российские магазины начнут продавать просрочку

Lenta.ruиещё 4

Российские магазины намерены продавать просроченные продукты, чтобы снизить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны. Сделать это планируется с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на документы по управлению устойчивым развитием ритейл-компании «Магнит».

Российские магазины начнут продавать просрочку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В компании намерены оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты с истекшим сроком годности контрагентам.

«Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков», — пояснили в компании.

Отмечается, что сейчас ритейлер ищет интересантов и прорабатывает механизм работы инициативы, а после пробы проекта примет решение о возможном его развитии.

Ранее сообщалось, что в России захотели использовать в строительстве домов отходы. Ученые из московского НИТУ «МИСИС» и Белорусского государственного технологического университета предложили делать кирпичи из отходов в сточных водах.

Общество,"Магнит",
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