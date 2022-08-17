В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
36 минут назад

В Москве выявили новый вид мошенничества с услугами ЖКХ

Елена Прошина

Сотрудники ГУ МВД России выявили в Московской области новую схему мошенничества с услугами ЖКХ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа».

В Москве выявили новый вид мошенничества с услугами ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

Волк рассказала, что мошенники, представляясь работниками управляющей компании, обходили квартиры жителей региона и убеждали их заменить находящиеся в аварийном состоянии водопроводные трубы. Для большей убедительности злоумышленники сообщали, что работы ведутся в рамках программы по капремонту многоквартирных домов. Затем они убеждали москвичей заплатить за «необходимые» услуги, а не имеющим требуемой суммы предлагали оплатить их частично, добавила официальный представитель МВД РФ.

По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали 20 жителей Воскресенска, Жуковского, Зарайска, Люберец, Орехово-Зуева и Подольска. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, их соединили в одно производство.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов арестовали девять фигурантов, одного отправили под домашний арест, а еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, подчеркнула Волк.

Общество,Ирина Волк,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители