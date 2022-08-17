В Москве выявили новый вид мошенничества с услугами ЖКХ

Сотрудники ГУ МВД России выявили в Московской области новую схему мошенничества с услугами ЖКХ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа».

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Волк рассказала, что мошенники, представляясь работниками управляющей компании, обходили квартиры жителей региона и убеждали их заменить находящиеся в аварийном состоянии водопроводные трубы. Для большей убедительности злоумышленники сообщали, что работы ведутся в рамках программы по капремонту многоквартирных домов. Затем они убеждали москвичей заплатить за «необходимые» услуги, а не имеющим требуемой суммы предлагали оплатить их частично, добавила официальный представитель МВД РФ.

По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали 20 жителей Воскресенска, Жуковского, Зарайска, Люберец, Орехово-Зуева и Подольска. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, их соединили в одно производство.