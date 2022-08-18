В Госдуме рассказали о росте числа афер с жильем

Аферы с недвижимостью происходят чаще из-за отсутствия контроля за законностью сделок. О том, почему в России выросло число случаев мошенничества с жильем, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев , его слова передают «Известия» .

Кошелев отметил, что в законодательстве отсутствует понятие «риелтор», а вместе с этим и система доступа на рынок, чем пользуются мошенники и некомпетентные специалисты. Кроме того, граждане зачастую пытаются сэкономить на риелторах. Аферисты нередко используют пустые квартиры, собственник которых умер или находится в длительном отъезде. Они показывают клиенту поддельную доверенность и другие документы, получив доступ в квартиру путем взлома. Такая схема работает как при продаже, так и при сдаче жилья в аренду.