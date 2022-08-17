Стало известно новое название кофеен Starbucks

Бывшие кофейни Starbucks откроются в России в четверг, 18 августа, под брендом Stars Coffee. Об этом пишет «Москва 24».

Первая кофейня обновленной сети откроет свои двери для посетителей в центре столицы. Она расположена по адресу Новый Арбат, дом 11.

Значительная часть меню сохранена. В заведениях по-прежнему будут подавать пасту, салаты, сэндвичи, пасту, кофе и выпечку.

По данным издания, имена посетителей на стаканах с напитками более не будут писать от руки. Их будут наносить с помощью термопринтера.

На логотипе вместо классической русалки будет улыбаться девушка в национальном русском головном уборе - кокошнике, сообщает Telegram-канал «Абзац».

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