В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
48 минут назад

Стало известно новое название кофеен Starbucks

Илья Родин

Бывшие кофейни Starbucks откроются в России в четверг, 18 августа, под брендом Stars Coffee. Об этом пишет «Москва 24».

Первая кофейня обновленной сети откроет свои двери для посетителей в центре столицы. Она расположена по адресу Новый Арбат, дом 11.

Значительная часть меню сохранена. В заведениях по-прежнему будут подавать пасту, салаты, сэндвичи, пасту, кофе и выпечку.

Тимати приобрел все активы Starbucks в России

По данным издания, имена посетителей на стаканах с напитками более не будут писать от руки. Их будут наносить с помощью термопринтера.

На логотипе вместо классической русалки будет улыбаться девушка в национальном русском головном уборе - кокошнике, сообщает Telegram-канал «Абзац».

скриншот

Напомним, что хозяином Starbucks в России стал популярный рэпер Тимати. В конце июля он рассказал о благополучном завершении сделки. Исполнитель пообещал гуманно подойти к вопросу ребрендинга.

Общество,Видео,Тимати,Starbucks,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители