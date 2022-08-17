Стало известно новое название кофеен Starbucks

Бывшие кофейни Starbucks откроются в России в четверг, 18 августа, под брендом Stars Coffee. Об этом пишет «Москва 24».
Первая кофейня обновленной сети откроет свои двери для посетителей в центре столицы. Она расположена по адресу Новый Арбат, дом 11.
Значительная часть меню сохранена. В заведениях по-прежнему будут подавать пасту, салаты, сэндвичи, пасту, кофе и выпечку.
По данным издания, имена посетителей на стаканах с напитками более не будут писать от руки. Их будут наносить с помощью термопринтера.
На логотипе вместо классической русалки будет улыбаться девушка в национальном русском головном уборе - кокошнике, сообщает Telegram-канал «Абзац».
Напомним, что хозяином Starbucks в России стал популярный рэпер Тимати. В конце июля он рассказал о благополучном завершении сделки. Исполнитель пообещал гуманно подойти к вопросу ребрендинга.