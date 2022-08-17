Симоньян подала в суд на Google

Главный редактор МИА « Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подала в суд на корпорацию Google из-за блокировки ее канала на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Об этом свидетельствует информация из картотеки Арбитражного суда Москвы .

Сообщается, что суд принял к производству иск Симоньян, которая потребовала признать незаконной блокировку ее YouTube-канала. Как следует из данных картотеки, если Google откажется снять ограничения с канала, то с компании могут взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, при этом сумма будет еженедельно увеличиваться в два раза.