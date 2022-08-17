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33 минуты назад

Симоньян подала в суд на Google

Lenta.ru

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подала в суд на корпорацию Google из-за блокировки ее канала на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Об этом свидетельствует информация из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Симоньян подала в суд на Google
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сообщается, что суд принял к производству иск Симоньян, которая потребовала признать незаконной блокировку ее YouTube-канала. Как следует из данных картотеки, если Google откажется снять ограничения с канала, то с компании могут взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, при этом сумма будет еженедельно увеличиваться в два раза.

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Предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 октября.

YouTube-канал Симоньян был заблокирован весной 2022 года. Помимо него, администрация видеохостинга также ограничила доступ к аккаунтам российских СМИ, финансируемых государством. Санкции, в частности, коснулись RT, Первого канала, «России 1», «Звезды», НТВ и «Культуры».

Общество,Маргарита Симоньян,Google,Первый канал,
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