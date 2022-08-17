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38 минут назад

Россияне признались в готовности обманывать онлайн-магазины

Lenta.ru

Часть россиян, совершающих покупки в онлайн-магазинах, готова обманывать продавцов, чтобы получить дополнительную выгоду, показало исследование аналитического агентства A2:Research (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»). Речь идет о половине участников опроса, которым были охвачены жители всех регионов страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Россияне признались в готовности обманывать онлайн-магазины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С разными способами нечестного поведения оказались знакомы 56 процентов респондентов, каждый третий из них одобряет обман. Самым безобидным россияне считают использование чужой карты лояльности — такой ответ дали 13 процентов. Именно этот способ наиболее популярен среди тех, кто в целом готов идти на ухищрения: в соответствующей практике призналось 54 процента из них. Четверть готова создавать для получения скидок новые аккаунты.

Существуют и более опасные практики, также знакомые россиянам: например, речь может идти о краткосрочном владении вещью с ее целенаправленным дальнейшим возвратом или подменой товара фальшивым.

Каждый третий участник опроса притом уверен, что никакой ответственности за обман магазина потребитель не несет. Однако подобное поведение может обернуться серьезными последствиями — вплоть до уголовной ответственности по статьям о краже или мошенничестве, предупредил партнер юридической фирмы «СМБ Консалт» Максим Плетнев.

Сами россияне, совершающие покупки онлайн, тоже сталкиваются с рисками обмана — в частности, как предупреждают специалисты, в сети можно встретить фальшивые сайты, копирующие дизайн оригинальных интернет-магазинов. На таких площадках, как правило, якобы можно купить дефицитный товар — однако при оформлении заказа покупатель потеряет деньги.

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