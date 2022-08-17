Россияне составили топ высокооплачиваемых профессий

Топ высокооплачиваемых профессий в начале августа составил сервис «Зарплата.ру» по результатам опроса россиян. Респондентами стали 1990 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Максим Богодвид / РИА Новости

Наиболее прибыльными профессиями на начало августа текущего года были названы специалисты IT сферы с 40 процентами голосов. Каждый десятый занес в рейтинг нефтяников, еще девять процентов — политиков, а семь — юристов, адвокатов и прокуроров. За работу летчика и космонавта проголосовали шесть процентов респондентов, а за банкиров — пять процентов.

При этом на первое место в топе востребованных и престижных специальностей россияне также отнесли специалистов из IT. На второй строчке в рейтинге расположились госслужащие с девятью процентами голосов, а на третьем военнослужащие и врачи с шестью процентами. По четыре процента респондентов отметили профессии юриста, адвоката, прокурора, экономиста, финансиста и инженера.