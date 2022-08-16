Оспу обезьян обнаружили у бессимптомных пациентов

Ученые из Университета Париж-Сите и больницы Биша – Клода Бернара получили доказательство того, что оспа обезьян может протекать бессимптомно. Об этом сообщает Naked Science.

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Исследователи проверили аноректальные мазки пациентов, которые проходят регулярное тестирование на половые инфекции, чтобы проверить наличие вируса оспы обезьян, а затем определили, есть ли у испытуемых соответствующие ей симптомы.

Тестирование прошли 706 мужчин-геев. У 323 из них не было признаков оспы, а у 213 взяли мазки из аноректальной области. У 13 из них был обнаружен вирус обезьяньей оспы, причем восемь из них были заражены ещё и ВИЧ.

«Мы связались со всеми 13 участниками, анализы которых оказались положительными на вирус обезьяньей оспы, а симптомов изначально не было. Посоветовали им ограничить сексуальную активность на 21 день с момента теста и уведомить недавних сексуальных партнеров. Ни один из них не сообщил о симптомах, указывающих на оспу обезьян, но двое впоследствии обратились в нашу клинику с симптомами заболевания», – сообщают исследователи.

Впоследствии из 187 участников исследования, у которых симптомы оспы обезьян не были обнаружены, трое все же поступили в клинику с этим заболеванием.

Полученные данные доказывают, что оспа обезьян может протекать бессимптомно. Пока не ясна заразность больных с бессимптомным течением болезни, но если она такая же высокая, как при обычном случае, постконтактной вакцинации для тех, кто уже подвергался воздействию вируса, может оказаться мало для борьбы с эпидемией.