Оспу обезьян обнаружили у бессимптомных пациентов

Ученые из Университета Париж-Сите и больницы Биша – Клода Бернара получили доказательство того, что оспа обезьян может протекать бессимптомно. Об этом сообщает Naked Science.
Исследователи проверили аноректальные мазки пациентов, которые проходят регулярное тестирование на половые инфекции, чтобы проверить наличие вируса оспы обезьян, а затем определили, есть ли у испытуемых соответствующие ей симптомы.
Тестирование прошли 706 мужчин-геев. У 323 из них не было признаков оспы, а у 213 взяли мазки из аноректальной области. У 13 из них был обнаружен вирус обезьяньей оспы, причем восемь из них были заражены ещё и ВИЧ.
«Мы связались со всеми 13 участниками, анализы которых оказались положительными на вирус обезьяньей оспы, а симптомов изначально не было. Посоветовали им ограничить сексуальную активность на 21 день с момента теста и уведомить недавних сексуальных партнеров. Ни один из них не сообщил о симптомах, указывающих на оспу обезьян, но двое впоследствии обратились в нашу клинику с симптомами заболевания», – сообщают исследователи.
Впоследствии из 187 участников исследования, у которых симптомы оспы обезьян не были обнаружены, трое все же поступили в клинику с этим заболеванием.
Полученные данные доказывают, что оспа обезьян может протекать бессимптомно. Пока не ясна заразность больных с бессимптомным течением болезни, но если она такая же высокая, как при обычном случае, постконтактной вакцинации для тех, кто уже подвергался воздействию вируса, может оказаться мало для борьбы с эпидемией.
Ранее стало известно о первом случае заражения собаки оспой обезьян от человека.