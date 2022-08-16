Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работу под новым названием

После ухода McDonald’s из нашей страны он будет называться «Семья вместе». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Вкусно — и точка».
«Мы рады, что сможем продолжить нашу деятельность в России под новым именем. Основная цель работы фонда — помощь семьям с тяжелобольными детьми: так, за прошедшие годы число подопечных фонда превысило 250 тысяч человек. В наших планах развивать проекты фонда в других регионах в сотрудничестве с крупными детскими медицинскими центрами», — заявила гендиректор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая.
Уточняется, что учредителями фонда выступили компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка»: ООО «Система ПБО», ООО «ДВРП», ООО «ГИД» и ООО «СПП».Фонд «Дом Роналда Макдоналда» начал работу в России в 1995 году.