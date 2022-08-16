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33 минуты назад

Россиянам рассказали об ограничениях на въезд в Финляндию

Елена Прошина

МИД Финляндии заявил во вторник, 16 августа, что правительство страны обсудило визовую политику и приняло решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Об этом пишет РИА «Новости».

Финляндия в два раза сократит выдачу виз для россиян
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что после начала спецоперации количество выдаваемых финской стороной разрешений на въезд неуклонно снижалось. К августу оно сократилось до тысячи в день.

Власти Финляндии на неформальной встрече приняли решение дополнительно уменьшить количество виз на 50%. Таким образом, сотрудники дипмиссий будут принимать ежедневно не более 500 заявок.

Финляндия ограничивает выдачу туристических виз россиянам

В ведомстве пояснили, что вместе с ограничениями по количеству вводится квота по времени. Дипломаты в первую очередь будут принимать заявки, не связанные с туризмом. На это будет уходить 80% рабочего дня. На работу с туристами оставят только 20%. Таким образом, путешественникам выделят не более 100 виз в день.

Кроме того, подчеркнули в МИД, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро.

Ранее сообщалось, что во вторник финское правительство обсудит предложения внешнеполитического ведомства и примет решение о конкретных мерах, направленных на ограничение въезда в страну российских туристов.

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