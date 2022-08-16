В финале викторины «Лига Знаний» сыграют 50 команд из 12 регионов России

В Москве 22 августа пройдет финал третьего тура Всероссийской интеллектуальной викторины «Лиги Знаний». Интеллектуальный поединок пройдет на площадке концертного зала «Арбат Холл», в нем примут участие 50 команд. Десять победителей встретятся осенью в Гранд-финале сезона, рассказали организаторы викторины Российское общество «Знание».

Фото: vk.com/znanierussia/ vk.com/znanierussia/

Команды съедутся из 12 городов страны: Санкт-Петербург, Уфу, Балаково, Владивосток, Москву, Уссурийск, а также Казань, Калугу, Мурино, Саратов, Тамбов и Туймазы. Они будут соревноваться не только в эрудиции, находчивости, умении логически мыслить, но и в скорости принятия решений, а также интуиции.

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Ведущим одного из раундов финальной игры станет Максим Поташев — консультант, бизнес-тренер, генеральный директор RP Consulting, знаток, участник интеллектуальных игр, президент Федерации спортивного бриджа России.

Команды-финалисты имеют многолетний опыт участия в интеллектуальных играх, и многие из них стояли у истоков «Лиги Знаний». За их успехом стоит взаимопонимание и регулярные тренировками. Некоторые команды играют у себя в регионах несколько раз в неделю и даже ежедневно, за многие годы игроки сдружились и научились понимать друг друга с полуслова.

«Наша команда — это компания друзей, которых связывают не только интеллектуальные игры. Мы проводим вместе много времени, путешествуем или просто собираемся за настольными играми, поэтому понимаем друг друга с полуслова, а иногда и с полувзгляда», — рассказала капитан уссурийской команды-финалиста «Тигров нет» Анна Чурсаева.

Капитаны команд, прошедших в финал, говорят, что участие в «Лиге Знаний» для них — это интересное времяпрепровождение и важен сам процесс мозгового штурма, однако к победе стремятся все.

Три лучших команды финала получат ценные награды. Те, кто вошел в первую десятку, отправятся в «Большое путешествие» по России — это полностью оплаченный тур на 1–2 недели. Остальные 40 команд будут награждены турами по родным регионам: место и время тура «Красивые места России» они выберут сами.

Как подчеркивает победитель секретной игры третьего тура, капитан рязанской команды «Двойной форсаж» Евгений Емельянов, главное, что им нравится в викторине, это то, что сегодня быть умным и начитанным «это круто!».