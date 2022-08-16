В АТОР сообщили о рухнувшем турпотоке из России в Европу

С начала года показатель снизился на 90-95% по сравнению с допандемийным периодом.

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Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Турпоток в Европу по итогам первых семи месяцев 2022 года составил всего 5-10% от того объёма, который был в доковидное время», — заявила она РИА Новости.

В июле Ломидзе сообщала, что число отдыхающих в европейских странах россиян сократилось с миллионов до нескольких десятков тысяч.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По её мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».