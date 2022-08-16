В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
35 минут назад

В АТОР заявили о почти 100-процентном падении турпотока из России в Европу

Говорит Москва

С начала года показатель снизился на 90-95% по сравнению с допандемийным периодом.

В АТОР сообщили о рухнувшем турпотоке из России в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Турпоток в Европу по итогам первых семи месяцев 2022 года составил всего 5-10% от того объёма, который был в доковидное время», — заявила она РИА Новости.

В июле Ломидзе сообщала, что число отдыхающих в европейских странах россиян сократилось с миллионов до нескольких десятков тысяч.

Зарубежные отели столкнулись с нехваткой российских туристов

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По её мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в свою очередь назвала «чушью на грани национализма» подобные призывы и напомнила, что ограничение свободы передвижения считается нарушением международных прав человека.

Общество,Кая Каллас,Мария Захарова,Майя Ломидзе,МИД России,Ассоциация туроператоров России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители