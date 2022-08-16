Певица Девятова отменила концерты в Латвии

Исполнительница народных песен Марина Девятова отменила свои выступления в Латвии. Об этом сообщила ее PR-менеджер Наталья Ракицкая в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

Причиной данного решения стало резкое отношение Латвии к специальной военной операции на Украине. Мероприятия должны были пройти 24 и 27 ноября в Риге.

«Марина отменила концерты, когда все это пошло. То есть мы сами решили не выступать там», — заявила Ракицкая.