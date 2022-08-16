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1 час назад

Певица Девятова отменила концерты в Латвии

Газета.Ru

Исполнительница народных песен Марина Девятова отменила свои выступления в Латвии. Об этом сообщила ее PR-менеджер Наталья Ракицкая в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

Певица Девятова отменила концерты в Латвии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причиной данного решения стало резкое отношение Латвии к специальной военной операции на Украине. Мероприятия должны были пройти 24 и 27 ноября в Риге.

«Марина отменила концерты, когда все это пошло. То есть мы сами решили не выступать там», — заявила Ракицкая.

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Ранее стало известно об отмене концертов с участием Анны Семенович, группы «Земляне», Александра Малинина и его сына Никиты в Геленджике. Выступления были запланированы на 12 и 13 августа. Причиной отмены стали низкие продажи билетов.

Общество,Марина Девятова,Александр Малинин,Анна Семенович,
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