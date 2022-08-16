Орден "Родительская слава": кому положен и что дает?

Орден "Родительская слава" присуждается отцам и матерям из многодетных семей, которые обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье своих детей, их духовном и нравственном развитии, образовании, ведут здоровый образ жизни. Существует также медаль ордена "Родительская слава", которой награждаются успешные многодетные родители. Ниже будет рассказано более подробно, кто может получить этот орден и медаль по правилам, актуальным на 2022 год, и какие положены материальные выплаты для награжденных

Фото: Общественное достояние Общественное достояние

Орден "Родительская слава"

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Как сообщается на сайте "Госуслуги", орден "Родительская слава" является наградой высшего уровня. Ежегодно он вручается нескольким семьям из разных регионов РФ. Орденом могут быть награждены родители (усыновители), которые воспитали или воспитывают семь и более детей в соответствии с требованиями семейного законодательства России. Младшему ребенку должно быть не меньше трех лет. Все члены семьи должны быть гражданами РФ. Родители должны состоять в официальном браке, либо же орден может быть присужден главе неполной семьи.

При определении числа членов семьи учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества, исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате терактов и чрезвычайных ситуаций, говорится в статуте ордена "Родительская слава".

Общественное достояние

Орден присуждается родителям, которые образуют социально ответственную семью, заботясь о физическом, духовном и нравственном развитии детей, гармоничном развитии их личности; обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье; подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей; ведут здоровый образ жизни.

Орден присуждается семьям по ходатайству органов местного самоуправления. Кандидатуры для награждения окончательно утверждает президент Российской Федерации. Орден вручается обоим родителям, один из них при этом получает единовременное денежное пособие в размере 100 тысяч рублей.

Медаль ордена "Родительская слава"

Общественное достояние

Существует также медаль ордена "Родительская слава". Это тоже государственная награда, но, в отличие от ордена, она не сопровождается денежными выплатами.

Медаль присуждается родителям (усыновителям), которые воспитали или воспитывают четырех и более детей. Младшему ребенку в семье должно быть не менее трех лет.