Пикап на дороге с людьми в бассейне сняли на видео в Подмосковье

В подмосковных Мытищах заметили автомобиль пикап, в кузове которого обустроили небольшой бассейн. В нем несколько молодых людей весело проводят время. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

На записи видно, что четверо юношей удобно расположились в бассейне машины, остальные участники компании едут в салоне транспортного средства.