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1 час назад

Пикап на дороге с людьми в бассейне сняли на видео в Подмосковье

Денис Фьючин

В подмосковных Мытищах заметили автомобиль пикап, в кузове которого обустроили небольшой бассейн. В нем несколько молодых людей весело проводят время. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

На записи видно, что четверо юношей удобно расположились в бассейне машины, остальные участники компании едут в салоне транспортного средства.

Сегодня в столичном регионе из-за жаркой погоды действует оранжевый уровень погодной опасности. Столбик термометра поднимется до 30 градусов. Коммунальные службы в Москве продолжат работать в усиленном режиме, на улицах города проводят аэрацию. Жителям рекомендовано избегать прямых солнечных лучей.

Общество,Новости Москвы,Видео,
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