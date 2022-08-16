Пикап на дороге с людьми в бассейне сняли на видео в Подмосковье

В подмосковных Мытищах заметили автомобиль пикап, в кузове которого обустроили небольшой бассейн. В нем несколько молодых людей весело проводят время. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
На записи видно, что четверо юношей удобно расположились в бассейне машины, остальные участники компании едут в салоне транспортного средства.
Сегодня в столичном регионе из-за жаркой погоды действует оранжевый уровень погодной опасности. Столбик термометра поднимется до 30 градусов. Коммунальные службы в Москве продолжат работать в усиленном режиме, на улицах города проводят аэрацию. Жителям рекомендовано избегать прямых солнечных лучей.