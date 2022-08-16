В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман рассказал о жизни без работы

Мария Иванова

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что сейчас не работает и иногда продает свои картины, чтобы помочь благотворительным сборам. Об этом он заявил в интервью Екатерине Гордеевой.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман рассказал о жизни без работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга в 2013-2018 годах.

Гордеева задала Ройзману вопрос, богатый ли он сейчас человек.

«Я сейчас человек безработный», - ответил бывший мэр.

Ройзман добавил, что есть активы, которые он не продает, так как считает, что это «немножко больше, чем его личные активы»

Он добавил, что вложил несколько миллионов в недавние благотворительные сборы для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), продав некоторые из своих картин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители