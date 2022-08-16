Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман рассказал о жизни без работы

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что сейчас не работает и иногда продает свои картины, чтобы помочь благотворительным сборам. Об этом он заявил в интервью Екатерине Гордеевой.

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Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга в 2013-2018 годах.

Гордеева задала Ройзману вопрос, богатый ли он сейчас человек.

«Я сейчас человек безработный», - ответил бывший мэр.

Ройзман добавил, что есть активы, которые он не продает, так как считает, что это «немножко больше, чем его личные активы»