Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман рассказал о жизни без работы

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что сейчас не работает и иногда продает свои картины, чтобы помочь благотворительным сборам. Об этом он заявил в интервью Екатерине Гордеевой.
Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга в 2013-2018 годах.
Гордеева задала Ройзману вопрос, богатый ли он сейчас человек.
«Я сейчас человек безработный», - ответил бывший мэр.
Ройзман добавил, что есть активы, которые он не продает, так как считает, что это «немножко больше, чем его личные активы»
Он добавил, что вложил несколько миллионов в недавние благотворительные сборы для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), продав некоторые из своих картин.