Умер артист Виктор Зозулин

Актер театра и кино, народный артист РФ Виктор Зозулин ушел из жизни в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, сообщает во вторник пресс-служба Театра им. Евг. Вахтангова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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О месте и времени церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

Зозулин играл в спектаклях "Принцесса Турандот", "Антоний и Клеопатра", "Ричард III", "Конармия", "Брестский мир", "Маленькие трагедии", "Пиковая дама", "Бесы". Как вспоминают коллеги, созданные им образы были "объединены его талантом, вдохновением, мастерством".

"Его талант был многогранен: богатый оттенками голос, умение глубоко и тонко чувствовать стиль автора, великолепное владение словом подтверждалась его востребованностью на радио, телевидении, концертах", - говорится в некрологе.

Об артисте

Зозулин родился 10 октября 1944 года. Окончил с отличием Театральное училище имени Бориса Щукина. После учебы актер получил приглашение сразу в семь столичных театров, но его выбор пал на Театр им. Евг. Вахтангова. Помимо работы в театре, он был востребован на радио, телевидении, записал аудиокниги, в том числе Бунин И. А. "Антоновские яблоки", "В темном море"; Лермонтов М. Ю. "Избранное" ("Герой нашего времени", поэмы); Пастернак Б. Л. "Поэзия".

В 1965 году дебютировал в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Впоследствии снимался в таких кинолентах как "Я вас любил…", "Солярис", "Король-олень", "Самый последний день", "Это мы не проходили", "Ларец Марии Медичи", "Битва за Москву", "Тревожное воскресенье", "Тактика бега на длинную дистанцию", "Прохиндиада, или Бег на месте", "Артистка из Грибова", "Возвращение Мухтара". В советской передаче "Кабачок 13 стульев" играл пана Анджея.