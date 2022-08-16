Россиянка нашла мертвую мышь в заказе с Wildberries

Жительница Тюмени нашла мертвую мышь в коробке с заказанным на Wildberries батутом для фитнеса. Об этом пишет агентство URA.RU.
По словам пострадавшей, она заказала фитнесс-батут на маркетплейсе в подарок ребенку на день рождения. 12 августа забрала его из пункта выдачи. Повреждениям коробки она значения не придала.
«Возможно, при доставке коробку потрепали. Коробку вскрыли дома, весь товар с его принадлежностями испорчен грызунами. В коробке находилась высохшая мышь. Все в помете. Запах батута специфический», — рассказала женщина.
По ее словам, теперь батут нельзя использовать по назначению из-за возможной заразы, переносимой грызунами. Сейчас женщина пытается вернуть испорченный товар, по первой заявке ей отказали из-за неправильного оформления.
Агентство направило запрос в пресс-службу компании, а также в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Ранее Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки», что является дословным переводом английского названия. Позднее в компании уточнили, что переименование является частью рекламной кампании. В настоящее время маркетплейс вернул прежнее название.