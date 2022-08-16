Российские родители предложили учредить звание «Отец-герой»

Потому что папа, который воспитывает детей в многодетной семье один, у него практически не остаётся времени на личную жизнь, чтобы как-то сформировать отношения с противоположным полом. Он настолько погружается, мне встречаются такие отцы, в быт семейный, в воспитание детей, в формирование жизненных сценариев, выявление талантов, что практически не остаётся времени на собственную жизнь. И здесь, конечно, отметить такое положение отца, который всецело посвятил свою жизнь для воспитания своих детей, оставшись один по какой-то причине, это было бы большим плюсом, большой поддержкой для многодетных отцов».