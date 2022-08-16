Российские родители предложили учредить звание «Отец-герой»

Мужчинам, воспитывающим детей в одиночестве, зачастую не хватает времени на личную жизнь. Уход за ребёнком или несколькими детьми занимает много времени.
Родители-одиночки нуждаются в поддержке государства, в том числе финансовой. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель Союза отцов России Юрий Солёнов.
«Как вариант, при всём том многочисленном количестве вопросов, рассматривающих популяризацию отцов в многодетных семьях, учредить звание «Отца-героя». Возможно, многодетный отец один воспитал своих детей, что тоже бывает, хотя и редко, но тоже встречается.
Потому что папа, который воспитывает детей в многодетной семье один, у него практически не остаётся времени на личную жизнь, чтобы как-то сформировать отношения с противоположным полом. Он настолько погружается, мне встречаются такие отцы, в быт семейный, в воспитание детей, в формирование жизненных сценариев, выявление талантов, что практически не остаётся времени на собственную жизнь. И здесь, конечно, отметить такое положение отца, который всецело посвятил свою жизнь для воспитания своих детей, оставшись один по какой-то причине, это было бы большим плюсом, большой поддержкой для многодетных отцов».
При должной поддержке государства члены неполных семей могут задуматься о развитии собственного бизнеса, предположил Солёнов.
«Больше всё-таки стоит сделать акцент на укреплении финансового положения. За счёт того, чтобы предложить и различные модели бизнеса через банковские системы, через варианты укрепления материального семейного положения. Чтобы возможно было семье организовывать семейный бизнес. Модель, удобная для семьи в организации своего семейного пространства, которая будет попутно сопровождать и вовлекать семью в бизнес. И для этого будут даны какие-то определённые льготы, возможности, рычаги и механизмы для многодетной семьи. Это было бы тоже актуальным».
Накануне Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» в России. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованный на официальном портале правовой информации.
Для женщин, удостоенных такого звания, предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.