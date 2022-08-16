Турецкая авиакомпания начала определять Донецк как часть России

Turkish Airlines начали определять Донецк как часть Российской федерации. Как сообщает URA.RU, один из пользователей соцсетей обнаружил интересную особенность во время одного из рейсов авиакомпании.

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В сети он опубликовал снимок экрана компьютера, встроенного в сидение самолета. В списке городов Европы там был указан Донецк как принадлежащий России.

Напомним, что с 2014 года Донецк является столицей Донецкой народной республики (ДНР). 21 февраля Россия признала независимость ДНР, а 24 февраля президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, одна из задач которой — обеспечить безопасность жителей Донбасса.