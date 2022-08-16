В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

Турецкая авиакомпания начала определять Донецк как часть России

Никита Бородкин

Turkish Airlines начали определять Донецк как часть Российской федерации. Как сообщает URA.RU, один из пользователей соцсетей обнаружил интересную особенность во время одного из рейсов авиакомпании.

Турецкая авиакомпания начала определять Донецк как часть России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сети он опубликовал снимок экрана компьютера, встроенного в сидение самолета. В списке городов Европы там был указан Донецк как принадлежащий России.

Напомним, что с 2014 года Донецк является столицей Донецкой народной республики (ДНР). 21 февраля Россия признала независимость ДНР, а 24 февраля президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, одна из задач которой — обеспечить безопасность жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что референдум о вхождении ДНР в состав РФ может состояться в середине сентября, после освобождения всей территории республики.

Общество,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители