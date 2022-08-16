В Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ»

«Фестиваль «Таврида.АРТ» уже в четвертый раз проходит в Крыму, и каждый год мы стараемся усовершенствовать программу, чтобы никто не остался равнодушным. Впереди пять насыщенных дней, в которые каждый может найти себе что-то по душе, по амбициям и по интересам: профессиональным и творческим, – говорит руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Программа составлена таким образом, чтобы в ней были и яркие, зрелищные шоу, с одной стороны, и уютные, камерные концерты, с другой; мотивационные образовательные форматы и прикладные мастер-классы; выставки классического и современного искусства и ярмарки, демонстрирующие традиционные народные промыслы. А те, кто хотят не только брать от программы все, но и отдавать, могут присоединиться к масштабной социальной акции. В общем, мы уверены, что эти дни запомнятся надолго, и надеемся, что для многих откроют новые горизонты».