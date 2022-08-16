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2 часа назад

Вирусолог допустил вспышку гриппа в России

Lenta.ru

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU допустил, что в России может появиться вспышка гриппа, однако это будет зависеть от штамма, который будет распространяться в стране.

Вирусолог допустил вспышку гриппа в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исключить [вспышки гриппа] не могу, но все зависит от того, какие штаммы будут. Могут быть какие-то новые и высокопатогенные, а могут быть помягче варианты. Пока это не понятно. Надо за всем следить. Что нам делать? Заниматься этим», — сказал российский вирусолог.

Он добавил, что грипп в любом случае опаснее оспы обезьян.

Специалист добавил, что противоэпидемические правила, введенные из-за коронавируса, тормозили распространение гриппа среди населения.

«Грипп, конечно, был. Но не столько, сколько в годы его эпидемий. Люди стали вести себя по-другому. Стало меньше контактов, масочный режим», — пояснил он.

По словам вирусолога, эти меры ограничили распространение гриппа, однако коронавирус останется с человечеством надолго.

Ранее иммунолог Николай Крючков допустил, что осенью россиян ждет не только новая волна коронавируса, но и вспышка гриппа, которой не было уже несколько лет. При этом, одновременное заражение двумя вирусами может стать дополнительным ударом для организма и осложнить течение болезни.

Общество,Алексей Аграновский,Николай Крючков,МГУ,
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