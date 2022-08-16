Вирусолог допустил вспышку гриппа в России

«Исключить [вспышки гриппа] не могу, но все зависит от того, какие штаммы будут. Могут быть какие-то новые и высокопатогенные, а могут быть помягче варианты. Пока это не понятно. Надо за всем следить. Что нам делать? Заниматься этим», — сказал российский вирусолог.