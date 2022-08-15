Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Таврида.Арт»

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам фестиваля «Таврида.Арт». Об этом говорится в материале опубликованном на сайте Кремля.

Фото: кадр из видео/риа новости кадр из видео/риа новости

Президент отметил, что участники фестиваля представляют разные направления культуры и искусства, но их объединяют общие и понятные ценности, которые делают народ России непобедимым, а культуру страны — великой. Он также упомянул, что в этом году в фестивале принимают участие молодые люди из Донецкой и Луганской народных республик.

«Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия ради достижения общих целей, а значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая, тысячелетняя история России», — сказал Путин.