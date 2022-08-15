В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

Политолог рассказала о потерях ЕС в случае запрета виз для граждан РФ

Илья Родин

Политолог Карина Ерчкова предупредила о рисках для Евросоюза в случае запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Она подчеркнула, что ЕС потеряет как туристов, так и трудовых мигрантов. Об этом пишет «Пятый канал».

Эксперт пояснила, что в ближайшей перспективе россиянам не запретят въезд в европейские страны. Но если такая мера все же будет принята, то у государств ЕС будут значительные потери.

«Во-первых, это туристический поток. Во-вторых, это рабочий поток», - уточнила Карина Ерчкова.

По мнению политолога, инициатива европейских чиновников по введению запрета на выдачу Шенгена россиянам является «шовинизмом и проявлением расизма».

Вместе с тем, напомнила Ерчкова, в визовом кодексе ЕС прописан механизм выдачи разрешений на въезд. Полный запрет невозможен. Кроме того, если одна из стран-членов организации все же вводит санкции, то въезд в нее возможен по визе другого государства, входящего в шенгенскую систему.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители