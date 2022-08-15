Политолог Карина Ерчкова предупредила о рисках для Евросоюза в случае запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Она подчеркнула, что ЕС потеряет как туристов, так и трудовых мигрантов. Об этом пишет «Пятый канал».
Эксперт пояснила, что в ближайшей перспективе россиянам не запретят въезд в европейские страны. Но если такая мера все же будет принята, то у государств ЕС будут значительные потери.
«Во-первых, это туристический поток. Во-вторых, это рабочий поток», - уточнила Карина Ерчкова.
По мнению политолога, инициатива европейских чиновников по введению запрета на выдачу Шенгена россиянам является «шовинизмом и проявлением расизма».
Вместе с тем, напомнила Ерчкова, в визовом кодексе ЕС прописан механизм выдачи разрешений на въезд. Полный запрет невозможен. Кроме того, если одна из стран-членов организации все же вводит санкции, то въезд в нее возможен по визе другого государства, входящего в шенгенскую систему.