В Карелии объявили о возвращении вытрезвителей

«Мы одни из первых в России воссоздаем систему вытрезвителей. Скоро первый модульный вытрезвитель на 10 мест появится в Петрозаводске... Здание будет разделено на отдельные помещения для мужчин и женщин, а также медицинского персонала, предусмотрена охрана», – цитирует Охлопкова РИА «Новости».