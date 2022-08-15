Россиянина выселили из пятизвездочного отеля в Турции

Россиянин пожаловался на выселение из отеля в Турции. Как сообщает TourDom, Сергей рассказал, что заселился в пятизвездочную гостиницу Perre La Mer в Кемере и снимал контент для своего блога, однако съемки не понравились женщине, которая якобы является супругой консула Казахстана.
По словам путешественника, женщина оказалась недовольна съемками Сергея, которые якобы помешали читать ей книгу. Она пригрозила выселить его из отеля и вызвать полицию.
«Отель встал на ее сторону, собрались вызывать полицию, оформили заявления и так далее. Администрация приняла решение выселить меня, встав на сторону жены чисто из-за ее "значимости" в лице консула», — заявил турист.
Позднее Сергей опубликовал видеозапись конфликта на YouTube. С ним связалась администрация отеля, которая потребовала удалить видео, но мужчина отказался.
Юристы отмечают, что действия администрации могут быть оправданы лишь в том случае, если запрет на съемку предусмотрен правилами. В противном случае, если внутренние правила гостиницы и турецкое законодательство не были нарушены, то урегулировать конфликт можно бы было и без выселения россиянина.