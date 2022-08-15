Россиянина выселили из пятизвездочного отеля в Турции

Россиянин пожаловался на выселение из отеля в Турции. Как сообщает TourDom, Сергей рассказал, что заселился в пятизвездочную гостиницу Perre La Mer в Кемере и снимал контент для своего блога, однако съемки не понравились женщине, которая якобы является супругой консула Казахстана.

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По словам путешественника, женщина оказалась недовольна съемками Сергея, которые якобы помешали читать ей книгу. Она пригрозила выселить его из отеля и вызвать полицию.

«Отель встал на ее сторону, собрались вызывать полицию, оформили заявления и так далее. Администрация приняла решение выселить меня, встав на сторону жены чисто из-за ее "значимости" в лице консула», — заявил турист.

Позднее Сергей опубликовал видеозапись конфликта на YouTube. С ним связалась администрация отеля, которая потребовала удалить видео, но мужчина отказался.