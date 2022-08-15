Российский регион решил вернуть масочный режим

Власти Бурятии с 16 августа возвращают масочный режим в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Елену Кузьмину.

Как рассказала эксперт, решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом — за минувшую неделю в республике подтвердили 1210 случаев заражения. Кузьмина отметила, что вместе с возвращением масочного режима в регионе усилят соблюдение правил гигиены.

Напомним, что рост заболеваемости коронавирусом в России начался в конце июля. За последние сутки в стране госпитализировали 1581 пациента с COVID-19, всего заразились 25 273 человека.