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48 минут назад

Российский регион решил вернуть масочный режим

Никита Бородкин

Власти Бурятии с 16 августа возвращают масочный режим в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Елену Кузьмину.

Как рассказала эксперт, решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом — за минувшую неделю в республике подтвердили 1210 случаев заражения. Кузьмина отметила, что вместе с возвращением масочного режима в регионе усилят соблюдение правил гигиены.

Напомним, что рост заболеваемости коронавирусом в России начался в конце июля. За последние сутки в стране госпитализировали 1581 пациента с COVID-19, всего заразились 25 273 человека.

Ранее масочный режим начали частично возвращать в Москве. Сперва носить индивидуальные средства защиты на рабочих местах обязали полицейских, а после масочный режим возобновили в столичных больницах.

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