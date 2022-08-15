В Гусь-Хрустальном откроют музей граненого стакана

Интерактивный музей граненого стакана откроют до конца 2022 года в Историко-художественном музее Гусь-Хрустального Владимирской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в администрации города.
"В родном городе прославленного изделия из стекла до конца текущего 2022 года появится Музей граненого стакана. Интерактивная выставочная экспозиция будет открыта в Историко-художественном музее. Средства на реализацию этого проекта поступят от администрации Владимирской области, их сумма составит около 2 млн рублей. Это стало возможным благодаря выделению финансирования в рамках "второго пакета" антикризисных мер поддержки региона по итогам конкурсного отбора среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представивших свои проекты в сфере туризма", - сообщили в администрации.
Идею создания экспозиции в 2021 году озвучили власти города. Как ожидается, в экспозицию войдут предметы, связанные с историей создания и применения легендарной посуды.
Первый советский граненый стакан был выпущен 11 сентября 1943 года на Гусевском Хрустальном заводе. Размер классического граненого стакана - 65 мм в диаметре и 90 мм в высоту. Благодаря своим граням такой стакан обладает большой прочностью и может уцелеть даже при падении на бетонный пол.