В Гусь-Хрустальном откроют музей граненого стакана

"В родном городе прославленного изделия из стекла до конца текущего 2022 года появится Музей граненого стакана. Интерактивная выставочная экспозиция будет открыта в Историко-художественном музее. Средства на реализацию этого проекта поступят от администрации Владимирской области, их сумма составит около 2 млн рублей. Это стало возможным благодаря выделению финансирования в рамках "второго пакета" антикризисных мер поддержки региона по итогам конкурсного отбора среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представивших свои проекты в сфере туризма", - сообщили в администрации.