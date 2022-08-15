Овсянникова решила продать собаку из-за штрафов

Она разместила на своей странице в соцсетях объявление о продаже щенка золотистого ретривера.
«Мой щенок не хочет сидеть под домашним арестом. Золотистый ретривер Тиффани Галакси Энерджи (дома я зову её Тэфи) хочет гулять в лесу, купаться в пруду и выступать на международных дог-шоу. А на вырученные деньги у меня появится возможность заплатить часть штрафов по административным статьям», — объяснила журналистка.
Также Овсянникова объявила сбор денег на свои нужды.
11 августа Басманный суд Москвы отправил женщину под домашний арест до 9 октября. Ей предъявлено обвинение по делу о фейках в отношении российской армии.