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40 минут назад

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова продаёт собаку из-за штрафов

Говорит Москва

Она разместила на своей странице в соцсетях объявление о продаже щенка золотистого ретривера.

Овсянникова решила продать собаку из-за штрафов
Фото: соцсетисоцсети

«Мой щенок не хочет сидеть под домашним арестом. Золотистый ретривер Тиффани Галакси Энерджи (дома я зову её Тэфи) хочет гулять в лесу, купаться в пруду и выступать на международных дог-шоу. А на вырученные деньги у меня появится возможность заплатить часть штрафов по административным статьям», — объяснила журналистка.

Также Овсянникова объявила сбор денег на свои нужды.

11 августа Басманный суд Москвы отправил женщину под домашний арест до 9 октября. Ей предъявлено обвинение по делу о фейках в отношении российской армии.

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