Овсянникова решила продать собаку из-за штрафов

«Мой щенок не хочет сидеть под домашним арестом. Золотистый ретривер Тиффани Галакси Энерджи (дома я зову её Тэфи) хочет гулять в лесу, купаться в пруду и выступать на международных дог-шоу. А на вырученные деньги у меня появится возможность заплатить часть штрафов по административным статьям», — объяснила журналистка.