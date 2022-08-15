В Минздраве дали рекомендации по ношению масок

В целях снижения заболеваемости респираторными инфекциями россиянам не следует пренебрегать масочным режимом в общественных местах. Такую рекомендацию в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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«Важно соблюдать меры предосторожности: носить маски в общественных местах. Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями», — заявил эксперт.

Чуланова отметил, что рост заболеваемости COVID-19 вызывает особую тревогу в преддверии эпидемического сезона острых респираторных инфекций. В местах массового скопления людей не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты.