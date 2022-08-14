В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
38 минут назад

Умер автор знаменитого граффити с Брежневым, художник Дмитрий Врубель

Газета.Ru

Скончался художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». Об этом сообщает в социальных сетях главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

Умер художник Дмитрий Врубель
Фото: Sean Gallup/Getty ImagesSean Gallup/Getty Images

«Дима Врубель умер. Мои соболезнования всем близким и друзьям», — написала Орлова.

Его жена, художница Виктория Тимофеева, сообщала в социальных сетях, что Врубель в конце июня заразился коронавирусом и был госпитализирован. Она также рассказала, что его сердце не справлялось с болезнью, и ему становили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, введя в искусственную кому.

Одна из самых известных по всему миру работ Врубеля — граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Рисунок был сделан по снимку французского фотографа Режиса Буссю, снявшего 4 октября 1979 года в Восточном Берлине во время награждения званием Героя ГДР и медалью имени Карла Маркса генсека компартии ГДР Эриха Хонеккера в объятиях Леонида Брежнева.

Граффити было нарисовано на фрагменте Берлинской стены, и в 2009 году Врубель реставрировал свой рисунок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители