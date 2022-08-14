Умер художник Дмитрий Врубель

Скончался художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». Об этом сообщает в социальных сетях главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

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«Дима Врубель умер. Мои соболезнования всем близким и друзьям», — написала Орлова.

Его жена, художница Виктория Тимофеева, сообщала в социальных сетях, что Врубель в конце июня заразился коронавирусом и был госпитализирован. Она также рассказала, что его сердце не справлялось с болезнью, и ему становили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, введя в искусственную кому.

Одна из самых известных по всему миру работ Врубеля — граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Рисунок был сделан по снимку французского фотографа Режиса Буссю, снявшего 4 октября 1979 года в Восточном Берлине во время награждения званием Героя ГДР и медалью имени Карла Маркса генсека компартии ГДР Эриха Хонеккера в объятиях Леонида Брежнева.