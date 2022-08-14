Медведев жестко ответил фанату на оскорбление

Российский теннисист Даниил Медведев жестко ответил грубияну-болельщику, который обозвал его "лузером". Видео инцидента опубликовали в интернете, сообщает РИА Новости.
Неприятный случай произошел 11 августа в Монреале, где Медведев играл с австралийцем Ником Кирьосом.
Россиянин проиграл в трех сетах — 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.
Медведев уходил с корта, когда болельщик неожиданно выкрикнул в его адрес «лузер!» Теннисист развернулся, подошел к оторопевшему фанату и стал объяснять ему правила приличия в общественном месте. Россиянин также посоветовал дебоширу «включать мозги».
Возникла напряженная ситуация, но ее разрядили прибывшие охранники.
Медведев является первой ракеткой мира уже 12 недель.
Ранее Кирьос прокомментировал победу над Медведевым.