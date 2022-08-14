Медведев жестко ответил фанату на оскорбление

Медведев уходил с корта, когда болельщик неожиданно выкрикнул в его адрес «лузер!» Теннисист развернулся, подошел к оторопевшему фанату и стал объяснять ему правила приличия в общественном месте. Россиянин также посоветовал дебоширу «включать мозги».