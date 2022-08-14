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34 минуты назад

Молодая любовница осужденного актера Михаила Ефремова ушла в монастырь

Провинция.ру

Молодая любовница осужденного Ефремова ушла в монастырь
Фото: соцсетисоцсети

Артистка Дарья Белоусова сейчас находится в Ипатьевском монастыре. Она опубликовала фотографию с указанной геолокацией. На снимке актриса без косметики, голова покрыта платком. Ранее СМИ писали, что она - любовница Михаила Ефремова. В ее квартире он записывал видео с извинениями за сбитого насмерть человека.

После этого полицейские в наручниках увели артиста. Напомним, в 2020 году актер попал в ДТП. Суд решил, что именно он в пьяном виде сбил человека. Ефремов отбывает наказание в колонии, его посадили на восемь лет.

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Никита Джигурда высказывался по этому поводу в разгар скандала и говорил, что за рулем могла быть именно молодая пассия актера – Дарья Белоусова.

Актриса «Современника» не общается с прессой и никогда не афишировала свои отношения с Ефремовым.

О том, что она ушла в монастырь, написал Telegram-канал «НеМалахов». Официальных подтверждений этой информации пока нет. Ранее писали, что Белоусова полностью зависела от Ефремова.

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