Молодая любовница осужденного Ефремова ушла в монастырь

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Артистка Дарья Белоусова сейчас находится в Ипатьевском монастыре. Она опубликовала фотографию с указанной геолокацией. На снимке актриса без косметики, голова покрыта платком. Ранее СМИ писали, что она - любовница Михаила Ефремова. В ее квартире он записывал видео с извинениями за сбитого насмерть человека.

После этого полицейские в наручниках увели артиста. Напомним, в 2020 году актер попал в ДТП. Суд решил, что именно он в пьяном виде сбил человека. Ефремов отбывает наказание в колонии, его посадили на восемь лет.

Никита Джигурда высказывался по этому поводу в разгар скандала и говорил, что за рулем могла быть именно молодая пассия актера – Дарья Белоусова.

Актриса «Современника» не общается с прессой и никогда не афишировала свои отношения с Ефремовым.