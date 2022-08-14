Отец Тепляковой сообщил о беременности жены восьмым ребенком

Отец 10-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений сообщил, что его жена беременна восьмым ребенком. Публикация об этом появилась в его «Живом Журнале».

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При этом Тепляков заявил об ожидании пополнения нестандартным способом: он рассказал об этом в посте о взвешивании членов семьи и котов.

«Раз журналистам нечего писать, мы взвесили детей и делимся результатами. 35.7, 34, 22.5, 20.1, 19, 15.1 и Тесей спит. Коты весят 4 и 6.3. Котов взвешивать тяжелее, погрешность больше. Папа весит хорошо за 130, под 140, мама беременна», — говорится в публикации.

Алиса Теплякова — самая молодая студентка МГУ, 23 июля ей исполнилось 10 лет. Она поступила в вуз в девятилетнем возрасте, выбрав для обучения факультет психологии. Против ее обучения высказывались многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека, считая происходящее опасным экспериментом. Сама Алиса планирует закончить МГУ за два года. Если это произойдет, на момент выпуска ей будет 11 лет.