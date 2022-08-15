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5 часов назад

В России потушили лесные пожары на площади более 145 тыс. га

ТАССиещё 1

Специалисты за сутки ликвидировали в регионах России 82 лесных пожара на площади 145 240 га. Специалисты продолжают работы по тушению возгораний площадью 101 145 га, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

В России потушили лесные пожары на площади более 145 тыс. га
Фото: ТАССТАСС

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14 августа в России ликвидировано 82 лесных пожара на площади 145 240 га. На 00:00 мск 15 августа на территории Российской Федерации действовало 52 лесных пожара на площади 101 145 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшую площадь пожаров зафиксировали в Якутии, где действуют пять пожаров на площади 54 731 га. В Магаданской области действуют четыре пожара площадью 19 551 га, в Республике Коми - 12 пожаров на площади 6 192 га, в Ямало-Ненецком автономном округе - семь пожаров площадью 5 495 га. На Камчатке тушат два возгорания на площади 1 299 га. Также пожары действуют в Свердловской области, Республике Тыва, Красноярском крае.

На тушении задействовали 3 669 человек, 277 единиц техники, 21 воздушное судно. Еще 99 самолетов и вертолетов проводят мониторинг.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС ввели в пяти регионах, особый противопожарный режим действует в 60 субъектах.

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