Патриарх Кирилл высказался о «сносящей крышу» популяризации греха

Современный либерализм предполагает, что выбор человека и является ценностью, однако в действительности ему необходимо думать о другом. Об этом в ходе своей речи в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По его словам, человек должен размышлять о готовности жить по божьим законам и исповедовать веру на самых уровнях, в том числе в политике, науке, бизнесе, искусстве.

«Когда грех одет в красивые одежды и идет массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит», — высказался патриарх.

Глава Русской православной церкви добавил, что после этого, как правило, у людей «трещит» семейная жизнь и нравственность. Сам же человек при этом становится слабым и подверженным извне, заключил он.