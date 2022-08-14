Появление нового опасного вируса предсказали в России

В Роспотребнадзоре предрекли появление нового опасного вируса в стране. Его переносчиком являются распространенные насекомые, сообщает PRIMPRESS.

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Распространение лихорадки Западного Нила не исключили в Роспотребнадзоре. Ведомство сообщает, что хоть в 2022 году не было зафиксировано ни одного случая заражения, в 2021 году таких случаев было 76, а на год раньше 10 человек заразились.

Эксперты утверждают, что нельзя исключать такой возможности, к этому нужно быть готовыми.

Переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары, которые есть практически в каждом регионе страны. Данный вирус смог адаптироваться не только к температурным условиям, но и к умеренному климату, он больше не является болезнью тропических и субтропических стран.