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30 минут назад

Сын Рушди сообщил, что состояние писателя после покушения остается тяжелым

ТАССиещё 1

Состояние британского писателя Салмана Рушди, который в пятницу подвергся нападению в США, остается крайне тяжелым. Об этом сообщил в воскресенье его сын Зафар Рушди.

Сын рассказал о состоянии Рушди после покушения
Фото: ReutersReuters

"После состоявшегося в пятницу нападения мой отец остается в критическом состоянии в больнице и продолжает получать интенсивное лечение. Мы испытали огромное облегчение, когда вчера его сняли с аппарата ИВЛ и прекратили кислородную терапию и он смог сказать несколько слов. Несмотря на то, что он получил серьезные, меняющие качество жизни ранения, его дерзкое, вызывающее чувство юмора по-прежнему при нем", - написал он на своей странице в Twitter, поблагодарив свидетелей нападения и медиков за оказанную его отцу помощь.

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Ранее литературный агент Рушди Эндрю Уайли заявил британским и американским СМИ, что путь писателя к выздоровлению уже начался, но "будет долгим". Он также упомянул, что Рушди может лишиться глаза.

В пятницу утром неизвестный мужчина набросился на Рушди с ножом, когда он готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Позднее полиция установила его личность. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.

"Это был его выбор": в Госдуме высказались о нападении на Рушди

Вот уже больше 30 лет британский литератор живет под страхом смерти. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) с призывом покарать Рушди смертью за богохульство. Причиной стал написанный им роман "Сатанинские стихи", вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.

75-летний Рушди является обладателем многочисленных литературных наград, в том числе Букеровской премии, которую он получил в 1981 году за роман "Дети полуночи". В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему рыцарский титул, что также вызвало волну недовольства в исламском мире. С 2000 года он живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.

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