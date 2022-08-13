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1 час назад

Советская актриса Людмила Хитяева попала в больницу

Елена Прошина

Популярная советская и российская актриса Людмила Хитяева с травмой головы доставлена в одну из столичных клиник. Ее осмотрят нейрохирурги. Об этом пишет РЕН ТВ.

Советская актриса Людмила Хитяева попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 91-летняя (очередной день рождения у нее 15 августа) актриса снималась до 2015 года. Она известна зрителям бывшего СССР по ролям в фильмах «Финист - Ясный сокол», «Поднятая целина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Травму она получила по неосторожности, актриса упала и ударилась головой у себя дома, в квартире в центре Москвы. Ее состояние в настоящий момент неизвестно.

Хитяева сообщила ранее, что поддерживать себя в хорошей физической форме ей помогает гимнастика. Она самостоятельно передвигается, решает все необходимые вопросы. За лицом актриса ухаживает с помощью самодельного крема, рецепт которого ей рассказали много лет назад.

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