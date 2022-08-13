В Роспотребнадзоре допустили долгую потерю обоняния после COVID

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что исследователи не могут с уверенностью назвать сроки восстановления вкуса и чувствительности после перенесенного коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

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Пшеничная пояснила, что ученые зафиксировали проблемы с обонянием у 1,5% жителей страны в целом. Кроме того, они наблюдаются у 50% человек предпенсионного возраста, у 80% преклонного (старше 80 лет).

Следовательно, если у пациента наблюдались осложнения до заболевания, то после него они будут «продолжаться неопределенно долго».

Инфекционист подчеркнула, что медики регистрируют постковидный синдром по всей планете. Он встречается у каждого восьмого взрослого. Часть пациентов жалуется на устойчивую потерю запаха и вкуса на протяжении двух лет.