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20 минут назад

В Роспотребнадзоре допустили долгую потерю обоняния после COVID

Елена Прошина

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что исследователи не могут с уверенностью назвать сроки восстановления вкуса и чувствительности после перенесенного коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре допустили долгую потерю обоняния после COVID
Фото: ReutersReuters

Пшеничная пояснила, что ученые зафиксировали проблемы с обонянием у 1,5% жителей страны в целом. Кроме того, они наблюдаются у 50% человек предпенсионного возраста, у 80% преклонного (старше 80 лет).

Следовательно, если у пациента наблюдались осложнения до заболевания, то после него они будут «продолжаться неопределенно долго».

Инфекционист подчеркнула, что медики регистрируют постковидный синдром по всей планете. Он встречается у каждого восьмого взрослого. Часть пациентов жалуется на устойчивую потерю запаха и вкуса на протяжении двух лет.

В основном, уточнила Пшеничная, синдром встречается у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. Но нередко он фиксируется у тех, кто переболел сравнительно легко. Наиболее частыми синдромами являются сонливость и повышенная утомляемость.

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