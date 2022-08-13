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30 минут назад

Прогноз погоды: Роман Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в некоторых регионах

Говорит Москва

Антициклон из Европы принесёт её в Поволжье и на юг России.

Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в некоторых регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — 37-38 градусов, а в Калмыкии — даже до 40 градусов», — рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра.

К воскресенью на юге Ростовской области, в Краснодарском крае также будет 37-38 градусов, в континентальных районах Крыма — 35-37. Синоптик добавил, что будет расти и ночная температура. Она достигнет 15—16 градусов.

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