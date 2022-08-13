ВОЗ дала новые наименования двум вариантам оспы обезьян

Варианты вируса оспы обезьян начали обозначать по-новому, на смену названиям пришли римские цифры. Об этом стало известно из информации на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Соответствующее решение приняли эксперты международной организации.

В связи с чем варианты оспы обезьян прекратят ассоциироваться у общественности с регионами Африки, в честь которых они были названы ранее.

«Был достигнут консенсус относительно того, чтобы теперь называть бывшую кладу бассейна Конго кладой [вариантом] один (I)...» — уточняется в резолюции специалистов.

До этого Министерство здравоохранения США объявило чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы обезьян.