Российских туристов выселили из отеля в Турции

В Турции произошел скандал с молодыми российскими туристами. Администрация пятизвездочного отеля выселила их в первый же день отдыха, пишет портал TourDom.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам читательницы портала, матери одного из туристов, россияне зашли вечером в холл отеля. В нем они встретили группу сверстников, в составе которой были девушки.

Попытка познакомиться с ними вызвала недовольство и активное противодействие сотрудников, так как девочки якобы оказались родственницами владельца гостиницы.

В итоге, вспыхнул конфликт. Он продлился до двух часов ночи. Гид и региональный менеджер заняли сторону отеля и отказали молодым людям в помощи. Россиянам пришлось покинуть свои номера и съехать в гостиницу классом ниже.