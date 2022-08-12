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21 минуту назад

Российских туристов выселили из отеля в Турции в первый же день отдыха

Илья Родин

В Турции произошел скандал с молодыми российскими туристами. Администрация пятизвездочного отеля выселила их в первый же день отдыха, пишет портал TourDom.ru.

Российских туристов выселили из отеля в Турции
Фото: ТАССТАСС

По словам читательницы портала, матери одного из туристов, россияне зашли вечером в холл отеля. В нем они встретили группу сверстников, в составе которой были девушки.

Попытка познакомиться с ними вызвала недовольство и активное противодействие сотрудников, так как девочки якобы оказались родственницами владельца гостиницы.

В итоге, вспыхнул конфликт. Он продлился до двух часов ночи. Гид и региональный менеджер заняли сторону отеля и отказали молодым людям в помощи. Россиянам пришлось покинуть свои номера и съехать в гостиницу классом ниже.

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Представители пятизвездочного отеля, в свою очередь, заявили, что молодые парни вели себя агрессивно. В состоянии алкогольного опьянения они приставали к девушкам. После трех предупреждений им было предложено покинуть гостиницу.

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