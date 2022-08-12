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48 минут назад

Россияне стали реже интересоваться арендой жилья в одной курортной стране

Lenta.ru

Граждане России стали реже интересоваться арендой жилья в Турции. Количество запросов по итогам июля 2022 года снизилось на 16,08 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщают аналитики портала Turk.Estate.

Россияне стали реже интересоваться арендой жилья в одной курортной стране
Фото: ReutersReuters

Эксперты отметили, что число запросов со стороны россиян снижается два месяца подряд. Несмотря на это, спрос на аренду жилья в Турции в июле текущего года оказался на 40,89 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года. Относительно седьмого месяца 2020 года показатель подскочил более чем в три раза — на 221,92 процента.

По итогам первых семи месяцев 2022-го число обращений, связанных с арендой недвижимости в одной курортной стране, увеличилось на 124,77 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Относительно 2020-го в этом году наблюдался практически четырехкратный рост показателя, который составил 283,24 процента. Кроме того, в 2022 году среднемесячное количество запросов увеличилось на 107,65 процента по сравнению с таким же параметром за прошлый год.

В июле аналитики Turk.Estate сообщили, что россияне бросились покупать жилье в Турции. Согласно их данным, за последние полгода жители России приобрели 5,8 тысячи объектов — в 3,5 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было куплено 5,3 тысячи квартир и домов.

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