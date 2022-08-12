Россияне стали реже интересоваться арендой жилья в одной курортной стране

Граждане России стали реже интересоваться арендой жилья в Турции. Количество запросов по итогам июля 2022 года снизилось на 16,08 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщают аналитики портала Turk.Estate.

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Эксперты отметили, что число запросов со стороны россиян снижается два месяца подряд. Несмотря на это, спрос на аренду жилья в Турции в июле текущего года оказался на 40,89 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года. Относительно седьмого месяца 2020 года показатель подскочил более чем в три раза — на 221,92 процента.

По итогам первых семи месяцев 2022-го число обращений, связанных с арендой недвижимости в одной курортной стране, увеличилось на 124,77 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Относительно 2020-го в этом году наблюдался практически четырехкратный рост показателя, который составил 283,24 процента. Кроме того, в 2022 году среднемесячное количество запросов увеличилось на 107,65 процента по сравнению с таким же параметром за прошлый год.