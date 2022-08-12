Россиянка родила на высоте 3800 метров

«Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 метров) на Эльбрусе у одной из отдыхающих отошли воды. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик», – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что с подобным случаем спасатели сталкиваются впервые. Женщину и ребёнка транспортировали на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи. Врачи уточняют, что сейчас мама и новорождённый хорошо себя чувствуют и принимают многочисленные пожелания крепкого здоровья, которые стали появляться в официальных социальных сетях МЧС.