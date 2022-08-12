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7 минут назад

Петрушевская ответила на слухи об отъезде из России

Елена Прошина

Российская писательница, поэтесса и драматург Людмила Петрушевская прокомментировала слухи о своём отъезде из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Петрушевская ответила на слухи об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петрушевская рассказала, что действительно отправилась в Прибалтику, но временно, только ради гастролей.

«Я никуда не уезжаю. Я не прошу убежище. Я русский писатель, драматург, поэт, художник. Я живу в Москве. А гастроли – это удел каждого артиста. Без гастролей артист не существует, особенно летом», – рассказала писательница.

Она также рассказала, почему в её шоу участвуют актёры, осудившие действия российских властей на Украине.

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«Я в этом не участвую. Участвуют мои тексты. Играть меня может любой актёр, потому что это тексты опубликованные», – заключила Петрушевская.

Напомним, что ранее писательница вспомнила своё детство во времена сталинских репрессий.

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