Россияне стали массово сдавать бутылки на переработку

В России в 2020-2022 годах сдали на переработку 15 млн алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Из них почти половина, 7 млн емкостей, поступила в фандоматы (пункты сбора тары) за 7 месяцев этого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ecoplatform.

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Гендиректор компании Иван Гусаков подчеркнул, что за последние месяцы собрано тары больше, чем «за предыдущие несколько лет». Предприниматель пояснил, что это произошло за счет значительного расширения сети фандоматов по всей России.

Точки сбора ранее были установлены в нескольких городах, уточнил бизнесмен. В настоящее время сдать бутылки и банки можно в Уфе, Нижнем Новгороде, Перми и десятках других населенных пунктов.

Гусаков отметил, что такая политика компании позволяет решать проблему на системном уровне, добиваться весьма приличных результатов.